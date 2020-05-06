Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает проект международного договора по добыче ресурсов на Луне. Об этом сообщили источники Reuters.

Документ получил название «Соглашения Артемиды». Он предполагает создание вокруг баз по добыче полезных ископаемых на Луне «зон безопасности» — для предотвращения вмешательства со стороны других стран и компаний.

«Это не какие-то территориальные претензии», — пояснил один из источников Reuters. По его словам, «зоны безопасности» позволят координировать деятельность стран, осваивающих космос, без объявления отдельных территорий суверенными.

Договор также направлен на то, чтобы разработать правовую базу, которая закрепила бы за компаниями право собственности на ресурсы, которые они добывают на Луне, пишет Reuters.

США в ближайшие недели планируют представить договор странам-партнерам. Среди них Канада, Япония, ОАЭ и европейские страны. Россию — главного партнера NASA на Международной космической станции — на первоначальном этапе не планируется включать в число партнеров. Это связано, в частности, с беспокойством Пентагона по поводу «угрожающих» маневров российских спутников по отношению к спутникам США на околоземной орбите.

Юридический статус Луны и возможность использования ее ресурсов на международном уровне до конца не ясны. Договор о космосе 1967 года — основа международного космического права — запрещает размещение на Луне вооружений и провозглашение суверенитета над какой-либо ее частью, но не регламентирует коммерческое использование ресурсов спутника Земли.

В начале апреля 2020 года Трамп подписал указ, в котором декларируется, что у американцев должно быть право вести коммерческое исследование космоса, а также добывать там ресурсы. В России это расценили как «агрессивный план по фактическому захвату территорий других планет».

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