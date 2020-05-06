Почти миллион долларов наличными выбросили на трассу во время полицейской погони, которая закончилась арестом двух мужчин из Нью-Йорка.

Как сообщили в Калифорнийском дорожном патруле, предположительно злоумышленники планировали купить за эти деньги марихуану, сообщает USA.one.

После погони, которая произошла в минувшую пятницу вечером, полиция арестовала 23-летнего Фрэнка Капраро и 25-летнего Десмонда МакДея.

Погоня началась около 18:30 часов, когда патруль попытался остановить один из трех черных внедорожников, которые, по-видимому, путешествовали вместе по Interstate 5 к югу от Лос-Банос в округе Мерсед (штат Калифорния).

Во время погони один внедорожник пытался заблокировать патрульную машину, но та совершила маневр и продолжила преследование Chevrolet Suburban и третьего внедорожника. В какой-то момент, по словам правоохранителей, Chevrolet Suburban остановился на обочине, из авто выскочил водитель и выбросил две картонные коробки, а затем снова вскочил в машину и дал по газам.

Но позже его удалось догнать. Третий внедорожник задержали, когда тот остановился в пробке. Первому, который пытался заблокировать патрульную машину, удалось скрыться. Сейчас его разыскивают.

По словам властей, в картонных коробках находилось $915 тысяч, и полицейская собака предупредила о запахе наркотиков на деньгах. Копы также обнаружили портативные рации, которые, по-видимому, использовались водителями для общения во время погони.

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