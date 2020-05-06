Соединенные Штаты могут в ближайшее время депортировать из страны находящегося под стражей иранского ученого Сируса Асгари и обменять его на кого-либо из задержанных в Иране граждан США. Об этом сообщает во вторник агентство Reuters.

Представитель Иммиграционно-таможенной службы при Министерстве внутренней безопасности США подтвердил агентству, что гражданин Ирана заразился коронавирусом и в настоящее время ему оказывается медицинская помощь. При этом власти США ожидают, что он будет депортирован из страны, как только завершится срок карантина и ему выдадут разрешение на выезд.

В свою очередь заместитель директора секции интересов Ирана при посольстве Пакистана в США Абуль-Фадль Мехрабади также сообщил агентству, что Тегеран работает над возвращением Асгари. «Мы работаем и сотрудничаем с иммиграционными властями, чтобы он был депортирован в Иран как можно скорее», — сказал он.

Другие иранские источники сообщили агентству Reuters, что прорабатывается возможность обмена заключенными. Возможным кандидатом на обмен, по их словам, является американский гражданин Майкл Уайт, который был задержан в Иране в 2018 году. Он был выпущен из тюрьмы в середине марта из-за состояния здоровья, но продолжает находиться в Иране.

Minval.az