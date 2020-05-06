Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын долгое время не появлялся на публике в связи с необходимостью уладить внутренние дела, а также из-за ситуации с коронавирусом, полагают в южнокорейской Государственной разведывательной службе. Об этом сообщает Yonhap.

«(Разведка) считает, что председатель Ким сосредоточился на внутренних кадровых перестановках, проводя лично совещания по партийно-государственным вопросам и проблемам укрепления военной мощи. Это также наложилось на (ситуацию) с новой коронавирусной инфекцией, поэтому публичная активность была серьезно сокращена», — приводит Yonhap слова зампредседателя парламентского комитета по разведке Ким Бен Ги, который представил позицию южнокорейской разведслужбы по итогам ее отчета депутатам.

В разведке отметили, что Ким Чен Ын с начала года появлялся на публике всего 17 раз, что является наименьшим показателем за всю историю его пребывания у власти. Однако это не значит, что у лидера КНДР обязательно были серьезные проблемы со здоровьем.

«(Разведслужба) полагает, что по крайней мере хирургических процедур или операций, связанных с сердцем, не проводилось… По мнению специалистов, если бы речь шла о (проблемах с сердцем — ред.), то какой бы легкой ни была процедура, контролировать состояние здоровья северокорейского лидера должны были бы около 4-5 недель… Даже когда (Ким Чен Ын) не вел публичную активность, он занимался государственными делами в обычном режиме», — сообщил журналистам выводы разведки Ким Бен Ги.

Он также отметил, что, по данным Государственной разведслужбы, северокорейский лидер недавно распорядился усилить противоэпидемические мероприятия по борьбе с коронавирусом, выработать меры по сдерживанию роста цен и поднять армейский дух.

Minval.az