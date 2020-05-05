Несколько авиакомпаний приняли решение ввести масочный режим на рейсах, чтобы повысить безопасность пассажиров на фоне пандемии. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на Daily Express.

Специалисты опасаются, что риск заражения CoViD-19 заставит многих отказаться от перелётов.

В связи с этим представители американской авиакомпании Delta заявили, что пассажиры будут обязаны носить средства индивидуальной защиты не только в салоне лайнеров, но также перед посадкой в самолёт и во время неё. Обзавестись маской перед полётом советует и перевозчик American Airlines.

В United Airlines также заявили, что маски станут «обязательным» элементом путешествий. Представитель компании отметил, что их будут раздавать бесплатно.

Minval.az