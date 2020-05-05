Полузащитник сборной США по футболу двукратная чемпионка мира Меган Рапино заявила, что готова стать вице-президентом США, если кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден возглавит страну.

«Не хочу ставить вас в неловкое положение, но я думаю, что могла бы играть в футбол и заниматься этим. Если вам нужен вице-президент, то я просто хочу сказать, что готова к собеседованию. Мы можем обсудить детали. Внесите это в свой список», — приводит слова Рапино Si со ссылкой на прямой эфир футболистки с Байденом и его женой в Instagram.

RT напоминает, что 34-летняя Рапино выступает за сборную США с 2006 года и в составе команды, помимо двух золотых наград чемпионатов мира, завоевала золото Олимпийских игр — 2012, а также серебро мирового первенства — 2011.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

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