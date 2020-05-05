Совет национальной безопасности Афганистана объявил, что в ближайшее время освободит из тюрем еще 850 талибов, сообщает во вторник «Интерфакс» со ссылкой на «Bakhtar».

«Согласно указу президента, 748 талибов были уже освобождены, еще 850 также будут освобождены», — сообщил агентству начальник пресс-центра Совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал.

По сведениям агентства, талибы в свою очередь освободили 112 находившихся у них в плену военнослужащих афганских правительственных сил.

Minval.az