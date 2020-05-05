Компания Nike пожертвует более 30 тысяч пар обуви для медицинских работников в США, которые лечат пациентов с коронавирусом нового типа.

Модель Air Zoom Pulse, выпущенная в ноябре 2019 года, «является первой обувью компании, разработанной для спортсменов в области здравоохранения, обычных героев», указано в заявлении Nike.

Все решения по дизайну были согласованы по рекомендациям от медицинских работников науки и детской больницы Дурнбехер в Портленде, штат Орегон.

Nike сотрудничает с некоммерческой организацией Good360, специализирующейся на эффективном распределении пожертвований, чтобы помочь с доставкой обуви в больницы Чикаго, Лос-Анджелеса, Мемфиса и Нью-Йорка, а также в Управление по вопросам здоровья ветеранов.

Медицинские работники в больницах Нью-Йорке и Лос-Анджелесе также получат около 95 000 пар футбольных носков с умеренной компрессией, пишет «Вестник Кавказа» со ссылкой на CNN.

Представители компании добавили, что еще 2 500 пар пожертвуют европейским больницам, в частности Барселоны, Берлина, Лондона, Милана, Бельгии и Парижа.

Minval.az