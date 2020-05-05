Соединенные Штаты через некоторое время предоставят информацию, в которой подробно будет говориться о происхождении коронавируса.

Как передает ТАСС, об этом сообщил во вторник американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Аризона.

Отвечая на вопрос о том, когда американские власти проинформируют о происхождении коронавируса, Трамп сказал: «Мы предоставим весьма определенную информацию через некоторое время». Он не стал указывать точные сроки.

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