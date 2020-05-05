Принц Уильям, герцог Кембриджский, на фоне борьбы с коронавирусом дал разрешение британским самолетам скорой помощи приземляться для дозаправки на частной площадке Кенсингтонского дворца, сообщает издание Evening Standard.

Благодаря данному решению медикам больше не придется тратить время на то, чтобы добраться до ближайшей заправочной базы в Уотфорде. Такая мера, вероятно, поможет спасти больше жизней, отмечает издание. Ранее частная посадочная площадка использовалось в основном для вертолетов королевской семьи.

Кенсингтонский дворец используется в качестве лондонской резиденции герцога и герцогини Кембриджских, которые в данный момент находятся с детьми в изоляции в Норфолке.

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