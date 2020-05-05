Одобренная на прошлой неделе Национальным собранием Франции стратегия правительства по выходу страны из режима изоляции, реализацию которой предполагалось начать 11 мая, была накануне отвергнута сенатом: 89 сенаторов проголосовали «против», 81 –»за».

Об этом пишет во вторник, 5 мая, издание The Local.

По словам министра здравоохранения Оливье Верана, решено продлить чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, призванную не допустить распространения эпидемии коронавируса, на два месяца – до 24 июля. В законопроекте говорится, что отмена карантина 11 мая, как предполагалось ранее, преждевременна и может привести к новой вспышке заболевания.

«Нам предстоит бег на длинную дистанцию», – разъяснил согражданам министр, заверив, что ценит их «колоссальные усилия» в борьбе с вирусом.

В новом законе о чрезвычайной ситуации также изложены условия карантина для людей, прибывающих во Францию из-за границы: человеку, въезжающему во Францию, придется оставаться в заключении в течение двух недель. Это касается французов, которые выезжали за границу и хотят вернуться домой, разъяснил Веран. Напомним, что ранее 368 депутатов Национального собрания поддержали этот план, 100 высказались против, и 103 воздержались. Глава правительства же убежден, что Франция не может себе позволить продлевать режим строгой изоляции.

Minval.az