Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о смягчении карантина в Турции.

Как передает «Анадолу», Турция будет постепенно смягчать ограничительные меры, принятые в целях предотвращения распространения коронавируса.

По словам Эрдогана, с 11 мая в стране откроются парикмахерские и торговые центры, а с 10 мая гражданам старше 65 лет будет разрешено выходить на улицу на четыре часа в день.

Кроме того, предусмотрены послабления карантинного режима для лиц до 20 лет, в отношении которых ранее был введен запрет покидать свои дома. Начиная с 13 мая они смогут выходить из дома в период с 11:00 до 15:00 по местному времени.

Эрдоган отметил, что число провинций, куда ограничен въезд-выезд, снижается с 31 до 7. На первом этапе снимаются ограничения для въезда-выезда из Антальи, Айдына, Эрзурума, Хатая, Малатьи, Мерсина и Муглы. С остальных 24 провинций соответствующие ограничения будут сняты поэтапно.

По его словам, в связи с пандемией в этом году будет облегчен экзаменационный процесс, в частности, тесты на вступительных экзаменах, продлены сроки проведения экзаменов, снижен проходной балл.

При этом турецкий лидер призвал население придерживаться правил гигиены и безопасности: носить маски, соблюдать дистанцию, чаще мыть руки и пользоваться антисептиками.

Глава государства отметил, что в Турции число вылечившихся от коронавируса «растет в геометрической прогрессии». Он также отметил, что страна, как и весь остальной мир, «достигла важного переломного момента в борьбе с пандемией».

По словам турецкого лидера, пандемия ознаменует собой необратимые изменения во всем мире. «Конечно, мы постепенно вернемся к нормальной жизни, но после пандемии ничто не вернется к прежнему порядку, к которому привыкли в нашей стране и во всем мире», — сказал президент Эрдоган.

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