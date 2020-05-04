Британский принц Уильям очень долго не звал под венец Кейт Миддлтон. Стало известно, по какой причине внук королевы Елизаветы II тянул с женитьбой, пишет «Корреспондент» со ссылкой на Daily Mirror.

Уильям и Кейт познакомились и начали встречаться еще во время обучения в университете. И только лишь, когда Кейт стукнуло 29, она вышла замуж за принца.

Пара о помолвке объявила в ноябре 2010 года. Тогда даже принц Чарльз, отец Уильяма, пошутил: «Они довольно долго готовились к этому моменту».

Королевский эксперт Кати Николл в своей книге The Making of a Royal Romance (Тайны королевского романа) утверждает, что принц медлил со свадьбой из-за родителей. Николл отмечает, что герцога Кембриджского жениться никто не принуждал, ждали, когда он «созреет» для этого.

А сам Уильям не решался узаконить отношения с Кейт из-за того, что опасался повторить судьбу отца и матери.

«Он знал, что его отца вынудили поскорее жениться на Диане, поскольку ее считали подходящей для него женой», — отмечает Николл.

Напомним, что принц Уильям сделал предложение Кейт Миддлтон во время поездки в Кению.

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