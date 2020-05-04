Исследователи из Боннского университета пришли к выводу, что реальное число инфицированных коронавирусом нового типа в Германии более чем в 10 раз превышает выявленный на основе тестирования официальный показатель.

По оценкам группы вирусологов Боннского университета под руководством профессоров Хендрика Штрека и Гюнтера Хартманна, которые провели широкомасштабное исследование на западе Германии, число инфицированных может составлять не менее 1,8 миллиона человек.

Боннские вирусологи взяли анализы крови и мазки у 919 человек, проживавших в округе Хайнсберг, одном из эпицентров эпидемии в Германии.

Исследователи провели модельный расчет и оценили возможные показатели оставшихся невыявленными заражений в округе, а на их основе — возможные реальные показатели заражений по всей стране. На основе этих данных был выявлен показатель смертности в этой общине от коронавируса, который составил 0,37%.

Вирусологи также обнаружили, что примерно каждый пятый зараженный не имел никаких симптомов, передает Reuters.

Результаты исследования еще предстоит проанализировать для публикации в научном журнале.

Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Германии превысило 165 тысяч, скончались почти 6,9 тысяч человек, сообщает институт Роберта Коха.

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