Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мытье рук является одним из лучших средств для борьбы с коронавирусной инфекцией.

— Простое мытье рук может стать водоразделом между жизнью и смертью, и оно остается одной из самых важных мер общественного здравоохранения для защиты людей, семей и обществ от заболевания CoVID-19 и многих других болезней, — сообщил он на брифинге в Женеве, напомнив об отмечаемом 5 мая, по решению ВОЗ, Всемирном дне гигиены рук (цитата по «Лайфу»).

Однако Гебрейесус добавил, что у трёх миллиардов людей на планете нет водоснабжения в домах и отсутствует мыло. Он призвал резко увеличить инвестиции в мыло, доступ к воде и моющим средствам на основе спирта, чтобы снизить темпы развития заболевания.

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