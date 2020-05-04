Британский суд перенес с 18 мая на сентябрь слушания по вопросу об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Такое решение, как сообщает в Twitter WikiLeaks, приняла судья Вестминстерского магистратского суда Лондона Ванесса Барайтсер, огласив его на прошедших в понедельник процедурных слушаниях.

Первый этап рассмотрения дела об экстрадиции Ассанжа в США состоялся в лондонском суде в феврале, второй этап должен был стартовать 18 мая и продлиться три недели, отмечает ТАСС. Однако защита австралийца запросила перенести заседание на сентябрь из-за вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. С этой позицией согласилась и сторона обвинения, указавшая на то, что в нынешних условиях проводить слушания небезопасно.

Судья изначально намеревалась перенести начало слушаний на 2 ноября, так как до этого момента в судебном графике не было доступного «окна» для проведения трехнедельного процесса. Однако защита указывала, что это слишком большая задержка. Теперь слушания продолжается в сентябре, возможно, в другом суде.

Minval.az