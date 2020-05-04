«Кризис COVID-19 угрожает всему миру».

Как сообщает АПА, об этом сказал сегодня президент Алжира Абдельмаджид Теббун на Саммите Движения неприсоединения на тему «Мы вместе против COVID-19», посвященном борьбе с коронавирусом и организованном по инициативе президента Азербайджана и председателя Движения неприсоединения Ильхама Алиева посредством видеоконференции в формате Контактной группы.

«Возникла невиданная ситуация. Нужно отметить и социально-экономические последствия пандемии», — сказал президент Алжира.

А.Теббун отметил, что сложившаяся ситуация требует многостороннего подхода и совместных усилий.

Президент Алжира подчеркнул, что Движение неприсоединения как одна из главных международных организаций должно сделать то, что от нее зависит. Говоря о работе, проводимой в Алжире в рамках борьбы с COVID-19, А.Теббун отметил, что в его стране приняты необходимые меры по пресечению распространения вируса.

Он призвал Совет безопасности ООН в ближайшее время провести заседание в связи с ситуацией в Йемене и Ливии.

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