Корабельная ударная группа НАТО вошла в Баренцево море. Об этом сообщает Минобороны РФ в понедельник, 4 мая.

«Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО): «Портер», «Дональд Кук», «Рузвельт» ВМС США и фрегата УРО «Кент» ВМС Великобритании», – говорится в сообщении.

Отмечается, что корабли стран Запада зашли в акваторию Баренцева моря в 7:00 утра.

Известно, что указанные эсминцы ВМС США оснащены крылатыми ракетами Томагавк и системой противоракетной обороны Иджис. Корабли на постоянной основе размещены в Европе на испанской военной базе в Рота. Вместе с наземными базами ПРО Иджис в Польше и Румынии эти корабли являются составными частями программы построения европейской поэтапной системы противоракетной обороны.

Minval.az