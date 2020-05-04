Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что решение США прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения является безответственным шагом и стратегической ошибкой Вашингтона.

«Коронавирус является общей для всех угрозой безопасности и здоровью в мире. Подрыв ВОЗ – организации, находящейся на передовой в противодействии коронавирусу, означает ослабление совместной международной борьбы против этого вируса», — цитирует ТАСС заявление Роухани, которое он озвучил, выступая на саммите Движения неприсоединения, проходящего в понедельник в формате видеоконференции.

Решение Штатов является неуместным и не поддающимся какому-либо оправданию, однако, отметил Рухани, ожидать иного от страны, нарушающей международные договоренности, не приходится.

«Поспешное и безответственное решение правительства США лишить ВОЗ необходимого финансирования стоит рассматривать как еще одну стратегическую ошибку, допущенную ими во время совместной борьбы всего мира с коронавирусом», — заключил президент Ирана.

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