Политики в Германии высоко оценили работу канцлера Германии Ангелы Меркель во время пандемии коронавируса и начали говорить о пятом сроке ее полномочий. Об этом заявил министр внутренних дел Хорст Зеегофер, пишет «Гордон» со ссылкой на Welt.

«Меркель уверенно ведет Германию через кризис. Мы можем радоваться, что в такой момент у власти в нашей стране находится такой канцлер», – заявил Зеегофер.

По его словам, благодаря ее руководству в кабинете министров ощущается «отличная командная работа», как и в сотрудничестве с премьер-министрами федеральных земель.

Меркель возглавляет правительство с 2005 года. В новогоднем обращении к нации 31 декабря 2019 года подчеркнула, что это ее последний срок на должности канцлера Германии.

Minval.az