Руководство Международного аэропорта Гонконга сообщило, что здесь впервые в мире испытали и установили систему CLeanTech, пишет СNN. Она даст возможность пассажирам и сотрудникам авиалиний пройти полную дезинфекцию, зайдя на короткое время в специальную автоматизированную кабинку.

Это новшество, как и другие ноу-хау, дирекция аэропорта внедряет для того, чтобы обезопасить своих клиентов и персонал от возможного инфицирования коронавирусом.

Пресс-служба аэропорта сообщила также, что на регистрационных стойках сегодня тестируют новое антимикробное покрытие.

Подобные покрытия планируют в недалеком будущем использовать не только на стойках, но и на ручках, сиденьях, кнопках лифта и тележках для багажа.

А в туалетах тем временем «осваиваются» роботы-уборщики. «Робот-интеллектуал» наделен ультрафиолетовым стерилизатором и другими полезными опциями.

Как же работает кабинка-дезинфектор?

Попадая в камеру, человек первым делом подвергается процедуре измерения температуры. В то же время фотокатализаторы, расположенные на внутренней поверхности кабинки, убивают бактерии и вирусы на теле и одежде.

Кроме того, кабинка разбрызгивает на одежду дезинфектор. Внутри камеры поддерживается отрицательное давление, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение между внешней и внутренней средой.

CLeanTech пока что используется только для сотрудников. Однако апробация проходит в одном из самых загруженных аэропортов мира. А это предполагает, что такие технологии в скором времени будут широко применяться.

Эксперты отмечают, что эта система направлена ​​на внешнюю дезинфекцию одежды и кожи человека. Но она может оказаться неэффективной, когда дело доходит до выявления зараженных коронавирусом людей, у которых отсутствуют какие-либо симптомы

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