Бывший боец сил специального назначения армии США и действующий глава ЧВК SILVERCORP Джордан Гудро заявил, что инициировал операцию по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает The New York Times.

По его словам, он направил несколько групп наемников в Венесуэлу, но они были схвачены. В сеть попали кадры снаряжения бойцов и договор об оказании военной поддержки переворота между ЧВК и лидером оппозиции Хуаном Гуайдона сумму 213 миллионов долларов. Комментариев Гуайдо на момент публикации издания не было, однако ранее он заявлял, что не подписывал никаких контрактов о военной поддержке.

Тем временем агенство Ассошиэйтед Пресс опубликовало расследование, в котором говорится, что Гудро работал с отставным генералом армии Венесуэлы Хавьером Ньето над обучением дезертиров в секретных лагерях в Колумбии. Их целью была организация трансграничного рейда, который должен был завершиться арестом Мадуро. Однако с самого начала у армии не было поддержки и финансирования со стороны правительства США.

После публикации совместного видео из неизвестного места, на котором Гудро и Ньето говорят, что запустили операцию под названием «Гидеон», они отказались давать комментарии журналистам. В ролике Гудро сообщает, что его подразделения активировались на юге, западе и востоке Венесуэлы. По его словам, бойцы действуют под командованием капитана Антонио Секеа, который участвовал в восстании против Мадуро год назад.

Гудро отметил, что надеется в ближайшее время присоединиться к мятежникам и призвал последовать его примеру венесуэльцев. При этом каких-либо подтверждений или признаков боевых действий в стране не было.

Вашингтон и ЦРУ отрицают свое участие в организации провального свержения и какую-либо поддержку действий Гудро. По словам представителя Госдепартамента США, режим Мадуро использует дезинформацию, чтобы сместить акцент с неумелого управления страной.

В конце апреля 2019 года лидер оппозиции Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции «Свобода»». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции. Россия поддержала действующего президента, США признали легитимность Гуайдо.

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