Меджлис (парламент) Ирана утвердил в понедельник законопроект о переименовании и деноминации национальной валюты.

Об этом сообщило агентство ISNA.

Согласно законопроекту, иранская национальная валюта будет называться туман. До этого официальным названием был риал. При обмене одному туману будут соответствовать 10 тыс. риалов. Таким образом, в ходе деноминации номинал валюты сократится на четыре порядка.

Замена валюты будет осуществляться постепенно. Период параллельного обращения тумана и риала продлится до трех лет. Центробанк обязан обеспечить начало переходного периода в течение двух лет после вступления в силу нового закона.

Правительство Ирана одобрило представленный ЦБ проект проведения денежной реформы еще в 2016 году. Затем в течение нескольких лет обсуждались детали законопроекта.

Туман имел хождение в Персии (прежнее название Ирана) до 1932 года, когда был заменен риалом. Теперь производится обратная замена в целях упрощения денежных расчетов. До сих пор туман считался неофициальной денежной единицей. На купюрах Центробанка и на ценниках в магазинах фигурировал риал, однако в повседневной речи иранцы почти всегда называли валюту туманом, что вносило определенную путаницу.

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