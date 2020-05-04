В апреле количество действующих буровых для добычи нефти и газа в мире сократилось на 450 единиц по сравнению с мартом.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число установок упало на 23% составляет 1514 единиц.

Кстати, год назад – в апреле 2019 года – в мире насчитывалось 2140 буровых установок. Таким образом, за год их число упало на 626, или 29%. Baker Hughes отмечает, что в США нефтегазовых буровых установок за месяц стало меньше на 206 (26,6%), в апреле их насчитывалось 566. В Канаде число вышек по сравнению с мартом сократилось в четыре раза – со 100 до 33.

Согласно данным Baker Hughes, в Европе количество буровых установок уменьшилось в апреле по сравнению с прошлым месяцем на 11, до 112. На Ближнем Востоке – на восемь, до 240. В Латинской Америке – на 80, до 89. В Азиатско-Тихоокеанском регионе – на 40, до 191. В Африке – на пять, до 103.

Тем временем американские буровики начали разоряться. Недавно нефтесервисная Diamond Offshore Drilling, которая занимается обслуживанием и оборудованием шельфовых скважин в США, запросила защиту от кредиторов. Как пишет The Wall Street Journal, компания воспользовалась 11 главой Кодекса США о банкротстве.

Это было сделано из-за катастрофического обвала цен на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Эпидемия COVID-19 привела к снижению активности бизнеса и резкому спаду спроса на услуги Diamond Offshore по бурению скважин.

Недавно компания пропустила регулярные выплаты держателям облигаций, отмечает газета. Это запустило 30-дневный период отсрочки, в течение которого необходимо либо осуществить пропущенные выплаты, либо объявить дефолт. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) также понизило кредитный рейтинг Diamond Offshore до “D”.

Diamond Drilling заявила, что пыталась занять еще больше средств, чтобы предотвратить катастрофу, предпринимала другие шаги, чтобы избежать банкротства. Но все безуспешно. Bloomberg отмечает, что компания в невыгодном положении по сравнению с другими бурильщиками, поскольку ориентирована на шельф. Там бурение намного дороже, чем на суше.

Minval.az