Ученые Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) изменили сроки окончания пандемии COVID-19 в некоторых странах.

Так, эпидемия в России может полностью закончиться 17 августа 2020 года, в США – 1 октября, в Италии — 10 сентября, Великобритании — 8 сентября, в Германии — 14 августа, а во Франции — 15 августа. В мире завершение пандемии ожидается 14 декабря, тогда как изначально ученые говорили о 9 декабря.

Прогноз по Азербайджану остался неизменным: в стране это должно произойти к 14 июня.

Minval.az