В Италии, в одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран, вводят первые послабления карантина. В основном они касаются производственной и строительной деятельности, приостановленной 22 марта, сообщает ТАСС.

Закрытыми остаются рестораны, бары, торговые центры, спортивные залы, бассейны, парикмахерские и косметические салоны. Не открываются и учебные учреждения, детские сады. Школьники и выпускники будут сдавать экзамены онлайн.

Также итальянцам разрешили гулять в парках и садах, а также отдаляться от места жительства более чем на 200 м. Однако остается условие — гулять и бегать можно только в узком семейном кругу, никакие групповые выходы и встречи не допускаются.

В городах открывают кладбища. В церквях возобновляются отпевания, но участвовать в них могут не более 15 человек.

Разрешается навестить близких родственников и постоянных партнеров в пределах региона проживания.

Спортивные комплексы, подвергшиеся дезинфекции, открывают для профессиональных спортсменов, выступающих на соревнованиях международного уровня.

Далее власти планируют провести мониторинг и посмотреть, как послабления будут влиять на динамику заражений. Если в стране не будет резкого всплеска инфицирования, то 18 мая итальянцев ждет следующий этап послаблений — откроют магазины и музеи, а первого июня — рестораны и парикмахерские.

Одновременно правительство продумывает возможности организации внутреннего туризма, учитывая, что до конца года возвращение иностранных туристов практически невозможно.

Пока неясно, что будет с театрами и кинотеатрами, открытие которых сопряжено с объективными сложностями.

Minval.az