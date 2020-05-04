Греция, Италия и Турция постараются как можно скорее начать летний курортный сезон, однако ждать открытия массовых туристических направлений до середины лета не стоит, пишет Хвиля.

Так, Турция готовится к открытию туристического сезона уже к концу мая. Однако в связи с пандемией коронавируса отдыхающих ждут неприятные сюрпризы.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой заявил о том, что в этот туристический сезон гостиницы откажутся от шведских столов, которые входили в систему «все включено». Данное ограничение вводится для обеспечения дополнительной эпидемиологической безопасности постояльцев.

Шведские столы будут заменены комплексным меню. Кроме того, в связи с пандемией коронавируса COVID-19 турецкие отели вынуждены изменить стандарты безопасности. Так, гостиницы смогут заполнить лишь 50% от своей максимальной вместимости.

К открытию туристического сезона готовится и Болгария. Министр туризма Болгарии Николина Ангелкова заявила о том, что летний туристический сезон, по оптимистичному сценарию, откроется уже 1 июля. По информации министра, подготовка к туристическому сезону начнется с 15 июня. На сегодняшний день нет отмененных бронирований с датами после 15 июня. Также рассматриваются варианты открытия ресторанов и заведений с открытыми площадками раньше середины июня.

Эксперты агентства «Прайм» отмечают, что ситуацию с въездным туризмом в Старом Свете будет определять Европа. Ведь именно в странах Евросоюза проживают основные потребители услуг туристической индустрии. Однако Европа откроет свои границы не раньше, чем пандемия коронавируса COVID-19 во всех странах войдет в спокойную фазу. Ускорить процесс может создание вакцины, способной обезопасить, в том числе, путешественников.

Популярные пляжные направления в Азии, особенно в Таиланде и Вьетнаме, теперь будут ассоциироваться с расположенным рядом Китаем – очагом коронавирусной инфекции, отмечает «Прайм». Ожидается значительное снижение туристического потока по этому направлению, по крайней мере, до конца года.

Специфическая ситуация и по таким направлениям, как Южная Америка и Африка. В странах этих континентов слабо развита медицина, поэтому прогнозируется, что пандемию коронавируса в них преодолеют еще не скоро.

Туристы, по оценкам экспертов, в ближайшем будущем будут выбирать индивидуальные туры, более уединенные и семейные варианты, а не огромные отели с системой all inclusive.

Minval.az