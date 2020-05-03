Длительное отсутствие руководителя КНДР Ким Чен Ына на публике не удивляет госсекретаря США Майкла Помпео, при этом глава американской дипломатии не сообщил, с чем это может быть связано.

«Я не могу сообщить о том, что нам известно о деятельности Ким Чен Ына в этот период, почему он отсутствовал на протяжении этого времени, но ранее уже бывало так, что на протяжении длительного времени руководитель Ким не появлялся на публике, так что в этом нет ничего беспрецедентного», — передает его слова «Интерфакс» со ссылкой на ABC News.

Minval.az