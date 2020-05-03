Временный запрет на продажу алкогольных напитков в Таиланде, введенный из-за пандемии коронавируса, снят в воскресенье. Об этом сообщил заместитель генерального директора департамента информации и заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел королевства Натапану Нопакун.

По его словам, которые приводит ТАСС, «сегодня возобновились продажи алкогольных напитков, но их потребление может осуществляться только дома». «Запрещено употребление алкоголя в общественных местах и ресторанах», — пояснил он. Согласно опубликованным в соцсетях многочисленным видео, люди с самого утра отправились в ближайшие оптовые магазины купить алкогольную продукцию. Опасаясь введения очередных ограничительных мер, они набирают спиртное впрок.

Ранее в «Королевской газете» было опубликовано постановление правительства, направленное на смягчение некоторых ограничительных мер в королевстве. Запрет на продажу алкогольных напитков действовал большую часть апреля по всей стране. Такая мера была направлена на то, чтобы люди не собирались по домам для распития спиртного, что, по мнению властей, могло привести к дальнейшему росту числа заразившихся коронавирусом.

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