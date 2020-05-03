В Японии у жительницы префектуры Канагава повторно выявили коронавирус после того, как она провела на домашнем карантине две недели. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на NHK.

В первый раз женщина сдала тест на коронавирус 13 апреля, который и оказался положительным. Болезнь протекала в лёгкой форме, поэтому лечение японка проходила на дому, соблюдая карантин. По истечении двух недель состояние женщины ухудшилось, поднялась высокая температура. Повторный тест на CoViD-19 снова показал положительный результат.

Стоит отметить, что в префектуре Канагава у пациентов, которые проходят лечение вне стационара, не берут тест на CoViD-19 по окончании карантина, чтобы подтвердить отсутствие болезни. Японские учёные отмечают, что эта ситуация показывает, что длительность карантина должна зависеть от состояния пациента и может быть увеличена.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Японии зафиксирован 14 571 случай заражения коронавирусом.

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