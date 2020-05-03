В Австралии на фоне ослабления карантинных мер фиксируется рост заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Reuters.

В штате Виктория сегодня зарегистрировано самое большое число новых случаев коронавируса за несколько недель. В Новом Южном Уэльсе зафиксирована вспышка COVID-19 в учреждении по уходу за престарелыми.

В министерстве здравоохранения Австралии сообщили, что сегодня в штате Виктория было зарегистрировано 13 новых случаев заражения коронавирусом, шесть из них связаны со скоплением людей на мясоперерабатывающем предприятии в Мельбурне.

Власти призывают жителей пройти тестирование на коронавирус.

Австралии и Новой Зеландии, которые закрыли границы и ввели жесткие карантинные ограничения, удалось сдержать вспышку COVID-19, однако кризис экономики заставил их начать поэтапный выход из карантина.

По состоянию на сегодняшний день в Австралии зарегистрировано 6799 подтвержденных случаев COVID-19, 95 из них – летальные.

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