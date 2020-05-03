Папа Римский Франциск призвал объединить усилия различных стран, чтобы в рамках международного сотрудничества создать необходимые вакцины и средства для преодоления пандемии COVID-19.

Как передает РИА Новости, понтифик в ходе традиционной воскресной проповеди в Ватикане выразил желание поддержать и поощрить международное сотрудничество, в рамках которого начаты различные инициативы, чтобы адекватным и эффективным образом ответить на острый кризис, который сейчас переживает мир.

«Действительно важно объединить научные умения и способности, чтобы найти вакцины и приемы и обеспечить всемирный доступ к основным технологиям, которые позволят каждому инфицированному человеку в любой части света получить необходимое медицинское лечение», — отметил он.

Папа Франциск также поддержал инициативу Высшего комитета по человеческому братству провести 14 мая день всеобщей молитвы и поста с участием представителей всех религий в целях преодоления пандемии коронавируса.

«Запомните: 14 мая все верующие различных традиций будут вместе, чтобы молиться, поститься и просить Бога помочь человечеству преодолеть пандемию коронавируса», — сказал папа Римский.

Высший комитет по человеческому братству был создан в августе 2019 года для реализации целей, содержащихся в «Документе о человеческом братстве за мир во всем мире и совместной жизни». Этот документ был подписан папой Франциском совместно с верховным имамом одного из старейших и наиболее авторитетных мусульманских духовных университетов мира «Аль-Азхар» шейхом Ахмадом Аль Тайибом 4 февраля 2019 года в Абу-Даби.

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