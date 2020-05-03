Пятеро солдат индийской армии погибли во время атаки террористов в союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на Times of India.

Как уточняется, военнослужащие искали членов преступных группировок в районе города Пулвама. Во время операции скрывающиеся террористы открыли огонь по поисковому отряду. В ходе перестрелки были убиты двое террористов, их личности устанавливаются. Также погибли пятеро военных, в числе которых были двое офицеров в звании майора и полковника.

Людей, находящихся в этом районе, просят сотрудничать с полицией до полной зачистки территории от взрывчатых веществ, если такие имеются.

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