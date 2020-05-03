Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение в связи с появлением сообщений о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын жив и здоров.
«Лично я рад, что он снова в деле и что с ним все хорошо», — цитирует «Интерфакс» Трампа.
Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение в связи с появлением сообщений о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын жив и здоров.
«Лично я рад, что он снова в деле и что с ним все хорошо», — цитирует «Интерфакс» Трампа.
Дата: 2020/05/03 14:01
Раздел: Мир
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