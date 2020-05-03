В Сети появился видеоролик, на котором демонстрируется масштаб огромной климатической катастрофы.

В видео, основанном на данных космических спутников, показывается, как за последние 16 лет произошло таяние арктических ледников.

Ролик создан на данных, предоставленных со спутников NASA ICESat-2.

Данный спутник в течение нескольких лет с помощью лазера измерял высоту льда на западной части Антарктиды. Сообщается, что таяние ледников привело к повышению уровня мирового океана на 14 миллиметров.

Ученые утверждают, что при этом в восточной части Антарктиды они фиксируют рост покрова ледников.

Экологи утверждают, что из-за глобального потепления в Гренландии тает 200 гигатонн льда, и 118 гигатонн в Антарктиде.



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