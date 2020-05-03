В США исследователи отобрали для тестирования 14 образов вакцины против коронавируса. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник в администрации президента страны.

По данным телеканала, 14 наиболее перспективных вариантов выбрали из 93 образов, которые предоставили более 80 фармацевтических компаний. Они будут участвовать в дальнейших испытаниях в рамках проекта администрации Трампа по ускорению создания вакцины «Запредельная скорость» (Warp Speed). NBC отмечает, что клинические испытания начнутся в этом месяце. По словам властей, передает телеканал, в результате человечество может получить три-четыре вакцины для широкого использования.

Научные и производственные усилия для ускорения разработки вакцины, напоминает NBC, стоят «несколько миллиардов долларов».

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