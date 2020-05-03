Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась к швейцарской прокуратуре с просьбой продолжать расследование в отношении бывшего президента организации Йозефа Блаттера, пишет Le Monde.

«Мы подали официальное обращение, в котором призываем продолжить следственные действия. Юридически ФИФА сделает все от нее зависящее, чтобы виновные понесли наказание», — приводит издание заявление футбольной федерации.

Ранее упоминалось о том, что прокуратура Швейцарии намерена закрыть одно из двух дел против Блаттера. Речь шла о предполагаемом мошенничестве с контрактом по продаже прав на телевизионные трансляции чемпионатов мира 2010 и 2014 годов. Следствие считало, что Блаттер действовал против интересов ФИФА при заключении соглашения.

В мае 2015 года в ФИФА разгорелся крупный коррупционный скандал. Семерых высокопоставленных футбольных чиновников арестовали за коррупцию. Блаттер и экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини были отстранены от футбольной деятельности. Основанием для дисквалификации стали действия Блаттера в 2011 году, когда он перевел 2 млн швейцарских франков (около €1,8 млн) из средств ФИФА на счет Платини.

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