Инженеры лаборатории реактивного движения Национального космического агентства создали прибор искусственной вентиляции легких быстрого производства для лечения пациентов с коронавирусом.

Они применили свой опыт в космических аппаратах для разработки аппарата искусственной вентиляции легких. Устройство получило название VITAL (Ventilator Intervention Technology).

Оно готово к быстрому внедрению в производство и достаточно быстро изготавливается, при этом легче в обслуживании, поскольку состоит из гораздо меньшего количества деталей, многие из которых доступны потенциальным производителям через существующие цепочки поставок. Его гибкая конструкция дает возможность модификации для использования в полевых госпиталях и других крупных объектах по всему миру.

Но этот прибор имеет достаточно ограниченный ресурс. Такой аппарат можно назвать «одноразовым», поскольку уже спустя три-четыре месяца эксплуатации он выходит из строя.

Но значение разработки неоценимо в том смысле, что прибор может заполнить ту брешь, когда не хватает аппаратов ИВЛ, а помощь пациентам с тяжелым течением COVID-19 жизненно необходима немедленно. «Разрешение на экстренное использование позволяет использовать устройство специально для пациентов COVID-19 с целью удовлетворения острой потребности в аппаратах искусственной вентиляции легких во время пандемии коронавируса», — сообщает NASA. По словам комиссара FDA Стивена Хана, разработка повысит доступность этих жизненно важных медицинских устройств.

Прибор уже одобрен управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) для использования. Причем, как сообщили в NASA, фирмы, которые возьмутся за производство новых ИВЛ, получат лицензию бесплатно. Аппарат прошел критическое испытание в Медицинской школе Icahn в Нью-Йорке.

Minval.az