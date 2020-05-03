Ведущие эксперты оборонной промышленности Турции задействованы в разработке программного обеспечения отечественного военного самолета пятого поколения.

Проект реализуется под патронажем Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции.

Гендиректор компании HAVELSAN Ахмет Хамди Аталай в беседе с «Анадолу» отметил значимость создания самолета пятого поколения для развития отечественной авиации.

По его словам, Турция входит в категорию редких стран, которым под силу реализация подобного рода грандиозных проектов.

«Поставлена задача – вывести самолет из ангара к 2023 году, когда в Турции будет отмечаться столетие со дня основания Республики. Проект требует многолетней кропотливой работы. По сути, речь идет о «летающем компьютере»: сотни модулей, десятки миллионов строк программного кодирования. Поэтому совершенно естественно, что наша компания стала частью проекта», — сказал Аталай.

Он отметил, что HAVELSAN уже накопил определенный опыт в подобного рода проектах, в том числе в рамках проекта Информационной системы ВВС Турции.

Аталай напомнил также об учебных симуляторах самолетов F16 и ударных вертолетов, разработанных специалистами HAVELSAN.

В проекте также задействованы турецкие специалисты, которые ранее внесли вклад в разработку программы самолетов пятого поколения F35, что также является стимулом для успеха начинания, констатировал он.

Самолеты пятого поколения турецкого производства придут на смену американским истребителям четверного поколения F-16, которые планируется поэтапно снимать с вооружения ВВС Турции после 2030 года.

Новые турецкие самолеты будут оснащены радарами, электроникой и оптическими системами отечественной разработки.

Minval.az