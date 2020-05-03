Один из сценаристов известного фильма ужасов «Детские игры», а также режиссер продолжения «Детские игры 2» 63-летний Джон Лафия свел счеты с жизнью, как сообщает издание Variety. Он умер еще 29 апреля, однако известно об этом стало лишь накануне.

Его коллега Дон Манчини заявил, что ошеломлен этим известием и отметил, что Лафия с самого начала был важнейшим элементом семьи «Чаки».

«Он написал оригинальный сценарий «Детских игр» вместе с режиссером Томом Холландом и мной, и «Детские игры 2″ снял Джон», — сказал Дон Манчини.

Отмечается, что именно Лафия придумал имя для главного героя Чаки, а также знаменитую фразу из ленты «Привет, я Чаки! Поиграем?».

Сценарист родился в 1957 году. Он получил образование в сфере кино и телевидения. Помимо «Детских игр» Лафия стал режиссером и сценаристом картин «Голубая игуана», «Лучший друг человека», «Крысы» и нескольких других, а также сериалов. В 2019 году вышел его собственный музыкальный альбом «Джон Лафия 1980-1985».

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