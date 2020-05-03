Перестрелка произошла на границе КНДР и Южной Кореи, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

Инцидент произошел в 07.41 по местному времени.

«Несколько выстрелов были произведены в направлении наблюдательного поста Южной Кореи в районе центральной части демаркационной линии», — сообщили в комитете начальников штабов.

Южнокорейские военные, согласно инструкции, ответили двумя выстрелами в сторону Северной Кореи.

Материального ущерба или пострадавших нет.

Объединенный комитет начальников штабов заявил, что южнокорейские военные находятся в состоянии готовности, «посредством военной линии связи между Южной и Северной Кореей» выясняют обстоятельства произошедшего и принимают все возможные меры, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов.

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