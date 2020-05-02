В связи со Всемирным днем свободы прессы высокий представитель по иностранным делам и политике Жозеп Боррель выступил с заявлением, в котором выразил беспокойство ограничением свободы слова на фоне пандемии, пишет «Интерфакс-Украина».

«Свобода прессы сейчас, пожалуй, важна как никогда, являясь фундаментом демократии, процветающей только там, где граждане получают достоверную информацию и могут делать информированный выбор. Журналисты помогают выявлять дезинформацию и противостоять ей», — отметил Жозеп Боррель.

Он отметил, что во многих странах в связи с COVID-19 вводятся законодательные ограничения, которые ограничивают свободу слова и свободу прессы, журналисты становятся жертвами кампаний по дискредитации, финансового давления, нападок со стороны властей и ангажированных СМИ, часто вынуждены прибегать к самоцензуре. Кроме того, они подвергаются преследованиям, арестам и заключениям. Многие погибли, выполняя свою работу, добавил Боррель.

«Европейский союз ведет борьбу с последствиями пандемии в сферах здравоохранения, прав человека и социально-экономической сфере, в том числе медийной, как внутри своих границ, так и за их пределами», — говорится в его заявлении.

Minval.az