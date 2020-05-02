С 2 мая в Испании бегунам и велосипедистам, в связи с ослаблением карантинных ограничений, разрешили заниматься спортом на улице, сообщает Reuters.

«В Мадриде велосипедисты и скейтбордисты гуляли по широким городским бульварам. Береговая линия Барселоны была заполнена бегунами, в то время как серфингисты и гребцы гуляли, наслаждаясь волнами», — говорится в сообщении.

Сообщается, что премьер-министр Педро Санчес призвал людей придерживаться рекомендаций относительно социального дистанцирования и действовать с осторожностью.

«Сегодня мы делаем новый шаг в мероприятиях по облегчению карантина, но мы должны сделать это с осторожностью и ответственностью. Вирус никуда не делся», — подчеркнул он.

Minval.az