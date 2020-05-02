Число случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1 983 — это минимальное значение за месяц. Общее число заразившихся превысило 124 тысячи, умерли за сутки 78 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Число новых случаев коронавируса в стране впервые с 30 марта составило менее 2 тысяч.

«Сегодня выявлены 1 983 новых случая, всего заразившихся — 124 375. Мы потеряли сегодня 78 пациентов, всего умерших — 3 336. Вылечился сегодня 4 451 пациент, всего — 58 259 «, — написал Коджа в Twitter.

Minval.az