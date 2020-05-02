Известный американский бизнесмен, Илон Маск заявил, что распродаст все свое имущество в связи с пандемией коронавируса и так же заявил, что «посвящает себя Марсу и Земле», пишет ВВС.

Таким образом, сообщается, что генеральный директор Tesla Илон Маск выступил против концепции физического имущества, и заявил, что будет его распродавать.

«Теперь у меня не будет дома» — написал она на своей странице в социальной сети Twitter.

Затем он написал, что его девушка, автор песен и продюсер Граймс, злится на него за это. К слову, сейчас пара ждет ребенка, скоро он должен уже появиться на свет.

Minval.az