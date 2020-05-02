Обязательный карантин для прибывших из-за границы, расширенное наблюдение за предполагаемыми цепочками распространения вируса, контроль за ношением масок в транспорте и ряд других мер анонсировали в субботу французские министры после совещания по новому законопроекту о продлении чрезвычайного санитарного положения в стране до 24 июля, сообщает ТАСС.

Трансляция пресс-конференции велась пресс-службой правительства страны.

«В соответствии с мнением научного совета, представленный сегодня утром законопроект подразумевает продление режима чрезвычайного санитарного положения на два месяца, до 24 июля», — заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран, который так же подчеркнул, что все меры, принятые ранее в особом порядке, должны сохраняться, также расширение срока действия данного режима расширит возможности властей по оперативному реагированию на меняющуюся обстановку.

Принятию закона будут предшествовать дебаты в Сенате (верхняя палата парламента), которые состоятся 4 мая, а на следующий день мнение на его счет выскажут депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента).

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