Премьер-министр Британии Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс назвали своего новорожденного сына Уилфредом Лоури Николасом Джонсоном, сообщает ВВС.

Саймондс в своем Instagram рассказала, что ребенок был назван в честь дедушки премьер-министра Вилфреда и ее дедушки Лоури.

Малыш также был назван в честь двух врачей, доктора Ника Прайса и доктора Ника Харта, которые боролись за жизнь Бориса Джонсона, когда он находился в реанимации с диагнозом «коронавирус».

Саймондс также опубликовала первое фото сына. На снимке она держим малыша на руках.

“Спасибо потрясающей команде Национальной службы здравоохранения в больнице University College London за то, что они так заботились о нас. Я не могла бы быть счастливей. Мое сердце полно”, – написала Саймондс.

Minval.az