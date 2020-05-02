Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что может повысить пошлины на ввоз товаров из Китая в качестве одной из мер компенсации потерь, вызванных распространением коронавируса, пишет Интерфакс.

Отвечая на вопрос о том, будут ли повышены ввозные тарифы на товары из КНР, Трамп заявил, что «это, конечно, вариант». Он также отметил, что «явно недоволен» сложившейся ситуацией и тем, как она связана с Китаем.

Накануне госсекретарь США Майк вновь заявил, что Вашингтон расследуют источники распространения коронавируса, чтобы привлечь к ответственности виновных.

«Мы продолжаем расследование и точно узнаем, что случилось. Я уверен, что весь мир хочет получить ответ на этот вопрос, потому что он имеет право знать, что произошло, и, в конечном счете, привлечь к ответственности тех людей или ту страну, которая нанесла вред миру», — сказал дипломат.

Он напомнил, что некоторые американские штаты уже подали судебные иски против Китая, обвинив его в распространении инфекции.

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