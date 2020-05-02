В Тибете заработала самая высокогорная в мире базовая станция мобильной связи стандарта 5G, обеспечивающая покрытие высочайшей вершины мира Эвереста. Об этом сообщает Синьхуа.

Отмечается, что принадлежащая сотовому оператору China Mobile станция была построена на высоте 6500 метров над уровнем моря. Она расположена в районе передового базового лагеря на Эвересте.

Ранее в Великобритании люди массово сжигали вышки сети 5G из-за фейка о коронавирусе. Всего уничтожено уже более 20 вышек в разных городах страны.

Minval.az