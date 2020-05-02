Кардинал Конрад Краевский, отвечающий за гуманитарные программы Ватикана, направил денежную помощь группе проституток-транссексуалов в городе неподалеку от Рима. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что проститутки, работающие на улицах прибрежного города недалеко от итальянской столицы, обратились к местному священнику с просьбой помочь им достать еду. Католическая церковь поддержала их. По мнению 56-летнего Краевского, это не что иное, как следование христианским принципам.

«Я не понимаю, почему это привлекает столько внимания. Это обычная работа церкви, это нормально», — заявил кардинал в разговоре с журналистами. Он указал на то, что люди в таком положении очень часто не имеют документов — их забрали сутенеры — и потому не могут рассчитывать на помощь государства.

Краевского, одного из самых молодых кардиналов Ватикана, называют «Робин Гудом папы Римского»: он известен тем, что переодевается в обычную одежду и развозит по Риму еду для бездомных. Он также выступает против антииммигрантской позиции премьер-министра Италии Маттео Сальвини. С 2013 года он отвечает за благотворительность под началом папы Франциска.

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